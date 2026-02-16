Les mesures proposées par Bruxelles pour renforcer le rôle international de l'euro

Une sculpture avec le symbole de l'euro est photographiée devant le Parlement européen à Bruxelles

Les ministres des Finances de la zone euro discuteront ‌lundi des moyens de renforcer le rôle international de l'euro afin de rendre le bloc plus compétitif face à la pression ​économique exercée par les États-Unis et la Chine.

Voici les mesures proposées par la Commission européenne qui seront examinées par les 21 ministres de la zone euro.

1. SUPPRIMER LES BARRIÈRES COMMERCIALES INTERNES dans l'Union europénne (UE), qui, selon le Fonds monétaire international (FMI), équivalent actuellement ​à un droit de douane de 44% sur les biens et de 110% sur les services.

2. LE "28E RÉGIME", c'est-à-dire l'introduction d'une loi unique pour les entreprises opérant ​dans l'ensemble du bloc, afin que toutes fonctionnent selon des ⁠règles identiques, conçues par Bruxelles, plutôt que selon 27 législations nationales.

3. UN SYSTÈME DE GARANTIE DES DÉPÔTS BANCAIRES À ‌L'ÉCHELLE DE L'UE afin que les épargnants du bloc bénéficient de la même protection, quelle que soit la banque dans laquelle ils placent leur argent.

4. CRÉER UNE UNION DES MARCHÉS DE CAPITAUX, qui permettrait ​d'investir quelque 10.000 milliards d'euros immobilisés dans ‌des dépôts bancaires des pays de l'UE dans des secteurs qui en ont besoin, tels ⁠que les énergies vertes, les technologies numériques, la défense et la sécurité, l'industrie aérospatiale, les semi-conducteurs ou les biotechnologies.

5. TRANSFORMER le Mécanisme européen de stabilité (MES), le dispositif européen de gestion des crises financières, en une institution européenne qui gérerait également la dette ⁠commune de l'UE et ‌fournirait un filet de sécurité à tous les pays du bloc, et pas seulement à ceux de ⁠la zone euro.

6. ÉMETTRE DAVANTAGE DE DETTE COMMUNE afin d'approfondir le marché obligataire de l'UE et d'accroître la liquidité des ‌instruments libellés en euros, ce qui rendrait la devise européenne plus attractive pour les grands investisseurs et en ⁠tant que monnaie de réserve pour les banques centrales.

7. LANCER UN EURO NUMÉRIQUE, qui permettrait ⁠aux citoyens européens de payer ‌leurs achats en ligne avec leur propre système de paiement sans avoir à dépendre des sociétés américaines VISA et Mastercard, qui ​traitent actuellement environ deux tiers de toutes les transactions numériques en ‌Europe.

8. DÉVELOPPER DES ACTIFS NUMÉRIQUES ADOSSÉS À L'EURO, tels que les stablecoins et les dépôts tokenisés. Plus de 90% du marché des stablecoins est actuellement ​adossé au dollar américain, ce qui attire les investissements vers les États-Unis et contribue à financer la dette américaine plutôt que celle de l'Europe.

9. PROMOUVOIR L'UTILISATION DE L'EURO COMME MONNAIE DE FACTURATION pour les paiements liés au pétrole, au gaz, ⁠à l'électricité, aux transports, aux matières premières et à la défense et utiliser la devise européenne dans les instruments de crédit à l'exportation.

10. ENCOURAGER L'ÉMISSION DE DETTE LIBELLÉE EN EUROS par des pays tiers.

11. La BCE a annoncé samedi son intention d'élargir L'ACCÈS À SON DISPOSITIF DE LIQUIDITÉS EN EUROS, le rendant accessible à l'échelle mondiale à d'autres banques centrales et aux acteurs du marché, en particulier ceux qui émettent des dettes en euros ou facturent leurs transactions en euros.

(Reportage Jan Strupczewski ; version ​française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)