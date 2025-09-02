 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : le secteur manufacturier se contracte pour le sixième mois consécutif (ISM)
information fournie par AOF 02/09/2025 à 16:07

(AOF) - Le secteur manufacturier s'est de nouveau contracté en août aux Etats-Unis, mais sur un rythme plus faible qu'en juillet, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,7 le mois dernier contre 48 en juillet et un consensus de 49.

