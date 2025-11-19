 Aller au contenu principal
USA-Le rapport sur l'emploi du mois d'octobre ne sera pas publié
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 19:51

Le rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis du mois d'octobre ne sera pas publié en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui a pris fin la semaine dernière, a déclaré le Bureau des statistiques du travail (BLS) mercredi.

"Les données de l'enquête (...) pour octobre 2025 seront publiées avec les données de novembre 2025", a précisé le BLS dans un communiqué.

(Lucia Mutikani et Katharine Jackson; version française Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)

