USA : le PMI manufacturier au plus haut depuis mai 2022

L'expansion du secteur manufacturier américain s'est accélérée en septembre, à en croire l'indice PMI de S&P Global, qui s'est établi à 55,9 pour le mois écoulé, son niveau le plus élevé depuis mai 2022, à comparer à 53,9 pour le mois d'août.

Pour rappel, selon la terminologie de S&P Global, c'est le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité d'un secteur, et plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

S&P Global explique qu'une nette progression des nouvelles commandes, en réponse au renforcement de la demande intérieure, a incité les entreprises manufacturières à augmenter leur production et leurs effectifs.

Les capacités de production sont toutefois restées sous pression, tandis que les chaînes d'approvisionnement ont de nouveau été mises à rude épreuve. Les délais de livraison des intrants se sont ainsi allongés dans des proportions inédites depuis plus de quatre ans.

Parallèlement, les prix des intrants ont augmenté plus fortement, sous l'effet non seulement des droits de douane, mais aussi de la hausse des prix de l'énergie et des difficultés d'approvisionnement concernant certains produits essentiels, comme l'acier et les composants électroniques.

"La combinaison d'une accélération de la croissance, d'une hausse des embauches et d'indicateurs de prix élevés alimentera les spéculations sur une nouvelle hausse imminente des taux de la part du FOMC", prévient Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.