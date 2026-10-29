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USA : le PIB progresse plus que prévu au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 13:34

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Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 3,4% au troisième trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,2%. Au deuxième trimestre, le PIB avait progressé de 2,2%.

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