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USA : le PIB légèrement sous les attentes au T1
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:35

Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 2% au premier trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 2,2%. Auparavant le PIB avait progressé de 0,5%.

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