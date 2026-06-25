USA : le PIB du premier trimestre finalement supérieur aux prévisions

Au premier trimestre, la croissance américaine a finalement été meilleure que prévu, après une révision à la baisse lors d'une publication préliminaire.

Le Produit Intérieur Brut des Etats-Unis a ainsi progressé de 2,1% sur les trois premiers mois de l'année, contre une estimation précédente de 1,6%. Il parvient ainsi à faire mieux que sa toute première estimation, qui laissait entrevoir une progression de 2%.

Il s'agit d'une franche réaccélération de l'économie outre-Atlantique, après une hausse de "seulement" 0,5% au quatrième trimestre 2025.

Selon le Bureau of Economic Analysis : "le PIB réel a été révisé à la hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la deuxième estimation, traduisant principalement une révision à la baisse des importations (qui viennent en déduction dans le calcul du PIB), laquelle a été en partie compensée par une révision à la baisse des dépenses de consommation".

D'un point de vue sectoriel, la hausse du PIB réel reflète une augmentation de la valeur ajoutée réelle de 7,5% pour le secteur public, de 4,5% pour les industries extractives et manufacturières privées (goods-producing industries), et de 0,8 % pour les industries de services privées.

Les principaux secteurs ayant contribué à la croissance du PIB réel sont l'information, le gouvernement fédéral, les services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que la fabrication de biens durables, tandis que les principaux freins ont été le recul du commerce de détail, du commerce de gros, ainsi que des activités financières et d'assurance.