USA : le PIB du deuxième trimestre supérieur aux attentes

(AOF) - Le Produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 3,8 % au deuxième trimestre, là où les analystes espéraient une hausse de 3,3 %. Sur les trois premiers mois de l’année, PIB avait reculé de 0,5 %.
