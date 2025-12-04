La politique de Meta en matière d'IA sur WhatsApp dans le collimateur de l'antitrust de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de la concurrence de l'UE ont ouvert jeudi une enquête sur la nouvelle politique de Meta Platforms META.O concernant l'accès des fournisseurs d'IA à son service de messagerie WhatsApp, estimant qu'elle pourrait empêcher les rivaux d'offrir leurs services en Europe.

La Commission européenne a déclaré que cette politique, qui s'appliquera à partir de janvier de l'année prochaine, pourrait empêcher les fournisseurs d'IA concurrents d'atteindre leurs clients par l'intermédiaire de WhatsApp, tandis que le propre service d'IA de Meta, Meta AI, resterait accessible aux utilisateurs de la plateforme.

"Nous devons veiller à ce que les citoyens et les entreprises européens puissent profiter pleinement de cette révolution technologique et agir pour empêcher les opérateurs numériques dominants d'abuser de leur pouvoir pour évincer les concurrents innovants", a déclaré Teresa Ribera, la cheffe de l'antitrust de l'UE, dans un communiqué.

"C'est pourquoi nous cherchons à savoir si la nouvelle politique de Meta pourrait être illégale au regard des règles de concurrence et si nous devrions agir rapidement pour empêcher tout préjudice irréparable à la concurrence dans le domaine de l'IA", a-t-elle ajouté.