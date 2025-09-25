USA-Le PIB a progressé de 3,8% au T2, plus qu'initialement prévu

L'économie américaine a progressé au deuxième trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu, montrent les données définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées jeudi par le département du Commerce.
Le PIB a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la deuxième estimation était de 3,3%. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 3,3%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer