USA: le moral du consommateur continue de se dégrader information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le sentiment du consommateur américain a continué de se dégrader au mois de mai, les ménages semblant s'inquiéter particulièrement de la conjoncture économique du moment, même si leurs anticipations se détériorent aussi.



L'indice de l'Université du Michigan mesurant le sentiment du consommateur est ressorti à 50,8 en première estimation ce mois-ci contre 52,2 en avril, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que les tensions commerciales restent au coeur des préoccupations des consommateurs, quelque 75% des personnes interrogées ayant déclaré s'inquiéter de leur impact, contre 60% en avril.



L'économiste précise que l'enquête a démarré le 22 avril pour se clôturer le 13 mai, soit deux jours après l'annonce de la trêve commerciale conclue avec la Chine.



Les anticipations d'inflation à un an donnent un taux de 7,3%, contre 6,5% le mois précédet.



Dans le détail, le sous-indice de la situation économique actuelle a reculé à 57,6 contre 59,8 le mois passé, tandis que celui mesurant les anticipations du consommateur s'est replié à 46,5 contre 47,3 en avril.





