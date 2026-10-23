USA-Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en octobre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé moins que prévu en octobre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance ressort à 48,0 après 46,3 en première estimation et 48,1 en septembre, tandis que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 46,3.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 46,7 en octobre, contre 50,9 en septembre et une première estimation à 44,7.

Celle des perspectives a augmenté ce mois-ci, à 48,8 contre 46,3 un mois plus tôt et une première estimation à 47,3.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,7%, comme en lecture préliminaire et après 4,6% en septembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)