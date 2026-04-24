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USA-Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en avril - Michigan
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 16:19

Le moral des ménages américains s'est dégradé moins que prévu en avril, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance ressort à 49,8 après 47,6 en première estimation et 53,3 en mars. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 48,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'établit à 52,5 après 55,8 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé à 48,1 contre 51,7 en mars et une première estimation à 46,1.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,7%, contre 3,8% en mars et une lecture preliminaire à 4,8%, ce qui reflète les inquiétudes quant aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

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