 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Le moral des ménages s'améliore moins que prévu en décembre-Michigan
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:13

Le moral des ménages américains s'est amelioré moins que prévu en décembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

Son indice de confiance ressort à 52,9 après une première estimation à 53,3 et un chiffre de 51,0 en novembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,4.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 50,4 en décembre après 51,1 le mois précédent.

Celle des perspectives a en revanche avancé à 54,6 en décembre contre 51,0 en novembre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank