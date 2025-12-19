USA-Le moral des ménages s'améliore moins que prévu en décembre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est amelioré moins que prévu en décembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.
Son indice de confiance ressort à 52,9 après une première estimation à 53,3 et un chiffre de 51,0 en novembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,4.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 50,4 en décembre après 51,1 le mois précédent.
Celle des perspectives a en revanche avancé à 54,6 en décembre contre 51,0 en novembre.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)
