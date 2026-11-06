USA-Le moral des ménages s'améliore en novembre-Michigan

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.

Son indice de confiance a augmenté à 51,0 en première estimation, contre 48,0 en octobre, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 48,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 51,0, contre 46,7 en octobre et un consensus de 48,0.

Celle des perspectives a augmenté ce mois-ci, à 50,9 contre 48,8 un mois plus tôt et un niveau de 49,5 anticipé en moyenne par les économistes et les analystes.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 4,3%, après 4,7% en octobre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)