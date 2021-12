USA-Le Kentucky ramène le bilan des tornades à 64 morts

par Gabriella Borter

MAYFIELD, Kentucky, 13 décembre (Reuters) - Soixante-quatre personnes au moins ont été tuées dans le Kentucky par la série de tornades qui a aussi balayé cinq autres Etats américains, a déclaré lundi le gouverneur Andy Beshear.

Ce bilan est inférieur aux estimations évoquées depuis samedi mais le gouverneur a dit s'attendre à ce qu'il augmente encore pour atteindre entre 70 et 80 morts, les sauveteurs continuant de fouiller les décombres.

"Il faudra peut-être des semaines avant que nous disposions d'un bilan à la fois des décès et de l'ampleur des destructions", a-t-il expliqué à la presse.

Pendant le week-end, Andy Beshear avait évoqué un bilan susceptible de dépasser 100 morts dans l'Etat, tout en disant espérer que le nombre des personnes portées disparues dans une usine de bougies détruite par les tornades soit inférieur aux chiffres évoqués initialement.

Lundi, il a expliqué que les autorités s'employaient à confirmer que huit personnes avaient péri dans cette usine de Mayfield, une localité d'environ 10.000 habitants située dans le sud-ouest du Kentucky.

Sur les 110 salariés qui se trouvaient dans l'usine de Mayfield Consumer Products, 94 ont apparemment eu la vie sauve selon les propriétaires de l'entreprise, a dit le gouverneur.

"Nous avions peur que ce soit bien pire", a-t-il dit. "Je prie pour que cela soit exact."

La tornade a également détruit le poste de police et la caserne de pompiers de Mayfield, ainsi qu'un grand nombre d'habitations.

Joe Biden a déclaré dimanche l'état de catastrophe naturelle majeure dans le Kentucky, ce qui doit permettre le déblocage de l'aide de l'Etat fédéral, et Andy Beshear a dit que le président prévoyait de se rendre dans l'Etat.

Dans l'Illinois, six salariés d'un entrepôt d'Amazon ont été tués par l'effondrement du bâtiment sous la force des vents. Quatre autres morts ont été dénombrés dans le Tennessee, deux dans le Missouri et deux autres dans l'Arkansas.

