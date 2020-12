Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le fils de Joe Biden dit faire l'objet d'une enquête fiscale Reuters • 10/12/2020 à 04:39









WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Hunter Biden, le fils du président élu des Etats-Unis, qui fût l'une des cibles privilégiées de Donald Trump et des alliés républicains de celui-ci durant la campagne électorale, a déclaré mercredi que le parquet du Delaware enquêtait sur ses affaires fiscales. "Je prends cette question très au sérieux mais je suis confiant qu'une enquête professionnelle et objective démontrera que j'ai géré mes affaires dans la légalité et de manière appropriée, notamment avec l'aide de conseillers fiscaux", a dit le fils de Joe Biden dans un communiqué. Il a indiqué avoir appris l'existence d'une enquête mardi, lorsque les procureurs ont informé son avocat. L'équipe de transition de Joe Biden a publié un communiqué dans lequel le président élu dit être "extrêmement fier de mon fils, qui a surmonté d'importants défis, dont des attaques personnelles vicieuses ces derniers mois, pour en sortir plus fort". D'après la chaîne de télévision CNN, citant deux personnes au fait du dossier, les enquêteurs s'intéressent à plusieurs questions financières. Ils cherchent notamment à établir si Hunter Biden et ses associés ont violé la règlementation fiscale et effectué du blanchiment d'argent dans le cadre d'affaires dans des pays étrangers, dont la Chine. L'enquête a été ouverte dès 2018, avant l'arrivée de William Barr au poste d'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), selon les sources citées par CNN. Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante les informations rapportées par CNN. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du ministère de la Justice. L'avocat de Hunter Biden n'a pas pu être joint dans l'immédiat. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump et les républicains ont dénoncé sans preuve de possibles conflits d'intérêt lorsque Joe Biden était le vice-président de Barack Obama et Hunter Biden au conseil d'administration de l'entreprise énergétique ukrainienne Burisma. Une procédure de destitution a été ouverte contre Donald Trump pour avoir fait pression sur Kiev afin que les autorités ukrainiennes ouvrent une enquête sur Joe et Hunter Biden. Le président sortant a été acquitté en février dernier par le Sénat des accusations d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès. Une source informée de l'enquête visant Hunter Biden a déclaré à Reuters qu'il n'y avait "aucun lien avec les attaques formulées par l'équipe de Trump et ses alliés durant la campagne". (Eric Beech et Michael Martina; version française Jean Terzian)

