USA-Le dépouillement pourrait prendre encore plusieurs jours à Philadelphie

PHILADELPHIE, 6 novembre (Reuters) - Le dépouillement des bulletins de l'élection présidentielle américaine pourrait prendre encore plusieurs jours à Philadelphie, en Pennsylvanie, Etat qui pourrait être décisif pour Joe Biden, a annoncé le responsable local du scrutin. Les voix de 40.000 militaires environ doivent encore être prises en compte, a-t-il précisé. Le candidat démocrate, qui était devancé depuis mardi par Donald Trump en Pennsylvanie, est passé en tête vendredi et son avance s'est ensuite accentuée. Il dispose désormais de plus de 12.000 voix d'avance, selon l'institut Edison Research. (Version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

