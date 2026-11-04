USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en septembre

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 105 milliards de dollars en septembre. Il était attendu à 107,90 milliards de dollars, après 105,70 milliards de dollars en août.
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