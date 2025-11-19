 Aller au contenu principal
USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en août
information fournie par AOF 19/11/2025 à 14:39

(AOF) - Le déficit de la balance commerciale américaine s’est réduit plus qu'attendu au mois d’août. Il s’est installé à 59,60 milliards de dollars, contre une prévision à 61,30 milliards de dollars et un précédent à 78,20 milliards de dollars en juillet.

