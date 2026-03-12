 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : le déficit commercial recule plus que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:42

Attendu vers 66 MdsUSD en consensus, le déficit commercial des Etats-Unis s'est établi à 54,5 MdsUSD en janvier, selon le Département du Commerce, à comparer à 72,9 MdsUSD le mois précédent (révisé de 70,3 MdsUSD en estimation initiale).

Cette évolution favorable du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un bond de 5,5% des exportations de biens et services, à 302,1 MdsUSD, ainsi que d'un tassement de 0,7% des importations à 356,6 MdsUSD.

Par poste, la réduction du déficit global est attribuable surtout à une diminution du déficit des biens, de 17,5 MdsUSD à 81,8 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru timidement de 1 MdUSD pour s'établir à 27,3 MdsUSD.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank