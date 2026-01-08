 Aller au contenu principal
USA : le déficit commercial au plus bas depuis l'été 2009
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:40

Le déficit commercial américain s'est sensiblement réduit au mois d'octobre dernier. Il est passé de 48,10 milliards de dollars en septembre, à 29,40 milliards de dollars. A -29,40 milliards de dollars, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juillet 2009.

Dans le détail, les exportations américaines se sont élevées à 302 milliards de dollars en octobre dernier, soit 7,8 milliards de plus qu'en septembre, tandis que les importations ont diminué 11 milliards de dollars par rapport à septembre, soit un total de 331,4 milliards de dollars en octobre.

