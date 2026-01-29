USA-Le déficit commercial à son plus haut niveau en près de 34 ans

Le déficit commercial des Etats-Unis a connu en novembre sa plus forte augmentation en près de 34 ans, dans un contexte de flambée des importations de biens d'équipement, probablement liée à un boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Le déficit commercial a progressé de 94,6% pour atteindre 56,8 milliards de dollars en novembre, a annoncé jeudi le Bureau d'analyse économique (BEA) du département américain du Commerce.

Il s'agit de la plus forte variation en pourcentage depuis mars 1992.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit commercial de 40,5 milliards de dollars.

La publication de ces données a été retardée par le "shutdown" de l'administration fédérale en octobre et pendant une partie du mois de novembre dernier.

Les importations ont bondi de 5% pour atteindre 348,9 milliards de dollars, celles des biens ayant progressé de 6,6% à 272,5 milliards de dollars.

Les importations de biens d'équipement ont pour leur part grimpé de 7,4 milliards de dollars pour atteindre un niveau record, stimulées par la forte augmentation des importations d'ordinateurs et de semi-conducteurs.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)