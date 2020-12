Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le Collège électoral confirme la victoire de Biden Reuters • 14/12/2020 à 23:47









(Actualisé avec confirmation de la majorité de grands électeurs après le vote de la Californie) par Michael Martina et Jarrett Renshaw LANSING, Michigan, 14 décembre (Reuters) - Joe Biden a été confirmé lundi vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis avec le vote Etat par Etat du Collège électoral chargé de désigner le prochain président, annihilant un des derniers leviers à la disposition de son futur prédécesseur, Donald Trump, d'inverser le résultat du scrutin du 3 novembre. La Californie, l'Etat le plus peuplé du pays, a officiellement apporté dans l'après-midi ses 55 voix à l'ancien vice-président de Barack Obama, lui permettant de franchir le seuil des 270 grands électeurs nécessaires pour obtenir la majorité au sein du Collège électoral. Le vote populaire du 3 novembre doit permettre à Joe Biden de recueillir une majorité de 306 grands électeurs sur les 538 que compte le Collège électoral. Son succès ne faisait plus de doute avant même le résultat de la Californie, bastion démocrate, puisque les membres du Collège électoral désignés par le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Wisconsin et l'Arizona, autant d'Etats où Donald Trump a tenté en vain de contester en justice la victoire de son adversaire, avaient déjà tous voté pour Joe Biden quelques heures auparavant. Joe Biden doit prendre la parole à 01h00 GMT mardi pour inviter les Américains à "tourner la page" de la présidence Trump, qui refuse de reconnaître le résultat du scrutin en dénonçant sans preuve des fraudes de ses adversaires. "La flamme de la démocratie a été allumée il y a longtemps dans ce pays", doit dire le président élu selon des extraits de son discours transmis par son équipe. "Et nous savons que rien, pas même une pandémie ni un abus de pouvoir, ne peut éteindre cette flamme." "Dans cette bataille pour l'âme de l'Amérique, la démocratie l'a emporté." Ce vote du Collège électoral qui n'est habituellement qu'une formalité revêtait cette année une importance considérable dans le contexte de défiance instauré par l'offensive conduite par Donald Trump pour faire admettre dans les prétoires la fraude électorale dont il accuse le Parti démocrate. Chaque Etat dispose d'un quota de délégués dont le nombre varie en fonction de la population locale. Tous étaient appelés à se réunir dans les capitales fédérées pour voter soit pour Donald Trump, soit pour Joe Biden, conformément au vote de la population le 3 novembre. UNE DERNIERE CARTE POUR TRUMP LE 6 JANVIER S'il y a parfois eu quelques surprises dans l'histoire électorale des Etats-Unis, il est extrêmement rare que les délégués changent d'allégeance au dernier moment. En dépit des appels renouvelés de Donald Trump, les Etats traditionnellement républicains où le président a été devancé par Joe Biden ont largement ignoré son souhait d'y faire désigner un collège électoral parallèle qui lui serait favorable. Les bulletins des délégués vont maintenant être expédiés au Congrès où un dépouillement officiel sera effectué le 6 janvier pour graver dans le marbre l'élection de Joe Biden. S'il a déclaré le mois dernier qu'il quitterait la Maison blanche si les grands électeurs désignaient son adversaire démocrate, Donald Trump a entre temps intensifié son offensive judiciaire dans les tribunaux pour tenter d'obtenir l'annulation de millions de bulletins de vote et inverser le rapport de force. Faute d'y être parvenu, il lui restera une ultime carte à jouer en demandant au Congrès qu'il refuse d'approuver le résultat de ce lundi. Les parlementaires américains peuvent en effet contester à titre individuel le résultat issu du vote du Collège électoral. Ce dernier épisode pourrait entraîner quelques dernières arguties. Là encore, cette tentative du camp Trump a toutes les chances d'échouer, la Chambre des représentants étant contrôlée par le Parti démocrate et plusieurs sénateurs républicains ayant prévenu qu'ils respecteraient le résultat du scrutin du 3 novembre et partant, celui de ce lundi. En 2016, Donald Trump a été élu par le Collège électoral tout en ayant été devancé dans le vote populaire par Hillary Clinton, qui a obtenu près de trois millions de voix de plus à l'échelle nationale. A l'époque, certains démocrates avaient espéré que des délégués républicains rompraient les rangs et choisiraient leur candidate plutôt que Donald Trump. Sept d'entre ont effectivement fait ce choix, un nombre inhabituellement élevé quoiqu'insuffisant pour empêcher l'ancien homme d'affaires de s'élever à la présidence américaine. VOIR AUSSI LE POINT sur l'élection de Joe Biden PROJECTIONS 306 grands électeurs pour Biden, 232 pour Trump (version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

