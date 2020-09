Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le chef de la police de Rochester limogé après la mort d'un homme noir Reuters • 15/09/2020 à 02:18









15 septembre (Reuters) - La maire de Rochester, dans l'Etat de New York, a limogé lundi le chef de la police locale La'Ron Singletary et suspendu deux représentants de la ville pour la gestion de la mort par asphyxie d'un homme noir, Daniel Prude, après son arrestation en mars dernier. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Lovely Warren a par ailleurs appelé à une enquête fédérale sur l'incident, qui a provoqué une nouvelle vague de colère contre les discriminations raciales et les violences policières après la diffusion au début du mois d'images de l'intervention. "Nous avons un problème répandu au sein du service de police de Rochester, qui voit tout par le prisme du badge et non des citoyens que nous servons", a-t-elle dit. "Cela montre que la mort de M. Prude n'a pas été prise autant au sérieux qu'il l'aurait fallu". Warren a indiqué avoir suspendu pour 30 jours l'un des conseillers municipaux, Tim Curtin, et le directeur de la communication, Justin Roj, pour avoir échoué à "agir, informer et suivre les procédures". (Brendan O'Brien; version française Jean Terzian)

