Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La soeur de Trump le juge "sans principe" et "cruel" Reuters • 23/08/2020 à 22:39









WASHINGTON, 23 août (Reuters) - La soeur du président américain Donald Trump, un juge fédéral à la retraite, le considère comme un menteur "sans aucun principe" selon des enregistrements réalisés à son insu rendus publics ce week-end, à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. Maryanne Trump Barry, 83 ans, a également dénoncé la "cruauté" du président lors d'entretiens secrètement enregistrés par sa nièce Mary Trump en 2018 et 2019, selon le Washington Post, qui a eu accès à ces enregistrements audio. Ces révélations surviennent à quelques jours d'une réunion des républicains préparatoire à la confrontation entre le président sortant et le candidat démocrate Joe Biden. La semaine dernière, plus de 70 anciens responsables républicains de la sécurité nationale ont annoncé leur soutien à Joe Biden, jugeant Donald Trump "inapte à exercer la fonction de président". Le président Trump a minimisé les propos de sa soeur dans un message écrit. "Chaque jour, c'est autre chose, peu importe", a-t-il écrit. "Notre pays sera bientôt plus fort que jamais !" Maryanne Trump Barry n'a pas pu être contactée dans l'immédiat pour commenter ces informations. Dans l'un des enregistrements, dont certains ont été consultés par Reuters, la soeur du locataire de la Maison Blanche déclare : "Il n'a aucun principe. Aucun." Mary Trump, la nièce du président, psychologue de formation, a publié en juillet un livre dans lequel elle décrit son oncle comme narcissique et souffrant selon elle d'autres troubles cliniques. Chris Bastardi, porte-parole de Mary Trump, a déclaré qu'elle avait enregistré les conversations dans le cadre d'un différend juridique sur son héritage suite au décès de Fred Trump Sr., le père du président, "afin de se protéger". (Ted Hesson, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.