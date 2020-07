Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La réouverture du parc Disney World maintenue à samedi Reuters • 08/07/2020 à 07:45









USA: LA RÉOUVERTURE DU PARC DISNEY WORLD MAINTENUE À SAMEDI (Reuters) - La société Walt Disney a fait savoir mardi qu'elle maintenait à samedi la réouverture programmée de Disney World, à Orlando, malgré qu'une flambée des nouveaux cas de contamination au coronavirus a été constatée en Floride, avec plus de 10.000 cas quotidiens à trois reprises la semaine passée. Certains employés avaient signé une pétition demandant à Disney de reporter la réouverture du gigantesque complexe floridien, fermé en mars dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire. Disney World regroupe les parcs d'attractions les plus visités au monde. La directrice de la santé du groupe américain, Pamela Hymel, a déclaré que les mesures sanitaires instaurées - prise de température, port du masque obligatoire et mise à disposition de gel désinfectant notamment - permettraient aux visiteurs de profiter de Disney World de manière "responsable". Un nombre restreint de visiteurs sera autorisé. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -0.79%