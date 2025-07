Birmanie: des centaines de civils et soldats ont fui vers la Thaïlande

Des déplacés birmans portent leurs affaires dans la province de Tak, en Thaïlande, le 10 avril 2023. ( ROYAL THAI ARMY / Handout )

Plus de 500 personnes, civils et militaires, ont fui le conflit en Birmanie et sont passés samedi en Thaïlande après un assaut de combattants rebelles sur une base militaire, a affirmé l'armée thaïlandaise.

La Birmanie est ravagée par une guerre civile depuis le coup d'Etat qui permis à la junte de s'emparer du pouvoir en 2021. Les militaires sont aux prises avec des adversaires issus de minorités ethniques et du mouvement pro-démocratie.

Cent soldats birmans et 467 civils ont traversé samedi la frontière thaïlandaise, où l'armée les a désarmés et leur a fourni des soins et de l'aide humanitaire, ont rapporté les autorités.

L'attaque, perpétrée dans la nuit de vendredi à samedi par l'Armée nationale de libération karen (KNLA) a pris pour cible une base militaire dans l'Etat Kayin, a indiqué l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

"Les soldats birmans ont tenté de résister et ont demandé des renforts pour défendre leur position, mais ils n'ont finalement pas pu tenir", indique le communiqué.

Les forces thaïlandaises ont renforcé leurs patrouilles le long de la frontière avec la Birmanie afin d'empêcher ce que les autorités ont décrit comme une "violation potentielle de la souveraineté par des forces armées étrangères".

Saw Thamain Tun, un des dirigeants de l'aile politique de la KNLA, a confirmé que des combats s'étaient produits près de la frontière, ajoutant que les forces conjointes avaient "saisi certains postes de front" de l'armée.

"Certaines (troupes de l'armée birmane) ont abandonné pour rejoindre nos forces conjointes, mais d'autres se sont enfuies en Thaïlande", a-t-il déclaré à l'AFP.

La KNLA se bat depuis plusieurs décennies pour obtenir une plus grande autonomie pour le peuple karen vivant le long de la frontière sud-est de la Birmanie.

Les groupes armés de la minorité ethnique Karen défient l'armée depuis longtemps, et résistent aujourd'hui au contrôle de la junte sur les zones frontalières.

La guerre civile en Birmanie a causé d'énormes déplacements de population. Aujourd'hui, 81.000 réfugiés ou demandeurs d'asile birmans vivent en Thaïlande, selon l'ONU.