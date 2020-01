Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La production manufacturière surprend à la hausse Reuters • 17/01/2020 à 15:47









WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - La production manufacturière a progressé contrairement aux attentes en décembre aux Etats-Unis, une baisse de la production automobile ayant été compensée notamment par la hausse de la production d'autres biens durables et d'aliments transformés. La production du secteur manufacturier a progressé de 0,2% le mois dernier après une croissance de 1% le mois précédent. Ce dernier chiffre a été révisé à la baisse après avoir été annoncé initialement à 1,1%, montrent les données publiées vendredi par la Réserve fédérale. La production industrielle dans son ensemble a décliné de 0,3% en décembre après avoir progressé de 0,8% en novembre (1,1% en première estimation). Les économistes interrogés par Reuters attendaient pour décembre un repli de 0,2% pour la production manufacturière comme pour la production industrielle. La baisse de la production industrielle s'explique par un recul de 5,6% de la production des services aux collectivités en raison d'une baisse de la demande en chauffage liée à des températures inhabituellement clémentes pour un mois de décembre. La production de véhicules à moteur a chuté de 4,6%. Les produits manufacturés d'alimentation, de boissons et de tabac ont en revanche progressé de 1,3%. A la hausse également, les produits à base de minéraux non métalliques (+1,3%) et les produits informatiques et électroniques (+1,4%). En excluant les véhicules et les composants pour l'automobile, la production industrielle n'a pas varié en décembre et la production manufacturière a augmenté de 0,5%. Le taux d'utilisation des capacités industrielles en décembre a baissé de 0,4 point à 77% en décembre. La Fed étudie cette composante du taux d'utilisation pour déterminer quelles sont les capacités de croissance de l'économie avant que l'inflation ne devienne un sujet de préoccupation. Le secteur manufacturier, qui contribue pour environ 11% au produit intérieur brut des Etats-Unis, a souffert du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui devrait connaître une relative accalmie après la signature par les deux camps, mercredi à la Maison blanche, d'un accord partiel dit de "phase 1". Tableau (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.