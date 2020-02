Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La production industrielle recule en janvier Reuters • 14/02/2020 à 16:16









USA: LA PRODUCTION INDUSTRIELLE RECULE EN JANVIER WASHINGTON (Reuters) - La production industrielle a baissé plus que prévu aux Etats-Unis en janvier en raison des déboires de Boeing et des températures exceptionnellement douces qui ont freiné la production d'électricité, a annoncé vendredi la Réserve fédérale. La production industrielle a baissé de 0,3% en janvier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,2%. Pour décembre, elle a été révisée pour montrer un recul de 0,4% au lieu d'une baisse de 0,3% donnée initialement. La production manufacturière a reculé de 0,1% le mois dernier, conformément aux attentes, après une croissance de 0,1% en décembre. Ce dernier chiffre a été révisé à la baisse après une estimation initiale de +0,2%. La production de composants pour les secteurs de l'aérospatiale et des transports a chuté de 7,4% en janvier, après une progression de 0,5% le mois précédent, une baisse qui s'explique par la suspension de la production du 737 MAX de Boeing. En excluant les véhicules et les composants pour l'automobile, la production manufacturière a baissé de 0,3%. Le taux d'utilisation des capacités industrielles en janvier est tombé à 76,8%, le plus faible niveau depuis septembre 2017. (David Lawder, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

