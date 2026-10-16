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USA : la production industrielle meilleure qu'attendu
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 15:21

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En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,7% en septembre, après avoir progressé de 0,1% en août. Elle était attendue en hausse de 0,4%. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 76,9%, contre 76,5% attendu après 76,4%.

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