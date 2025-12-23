USA-La production industrielle en hausse en novembre

La production industrielle aux États-Unis a progressé en novembre, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle en novembre, après une hausse de 0,1% en septembre.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1% de la production en novembre.

