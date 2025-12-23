"Le Groenland appartient à son peuple, le Danemark en est le garant" : Macron réagit aux visées de Trump sur le territoire arctique

Le président américain a affirmé que les Etats-Unis ont "besoin" du territoire autonome danois pour assurer leur sécurité face à la Chine et à la Russie.

Emmanuel Macron et la Première ministre danoise Mette Frederiksen, à Nuuk (Groenland), le 15 juin 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le Groenland "appartient à son peuple" et "le Danemark en est le garant", a réagi mardi 23 décembre Emmanuel Macron face à la volonté répétée de Donald Trump d'annexer ce territoire danois.

"J'associe ma voix à celle des Européens pour exprimer notre pleine solidarité", a écrit sur X le président français, qui s'était rendu à Nuuk en juin pour affirmer "le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Danemark et du Groenland". Lundi, le président des Etats-Unis a répété que les Etats-Unis avaient "besoin" du Groenland pour assurer sa sécurité face à la Chine et à la Russie. Des propos qu'il avait déjà tenu après son élection.

"De tels mots réduisent notre pays à une question de sécurité et de pouvoir"

Les dirigeants du Danemark comme du Groenland ont répété à plusieurs reprises que cette immense île arctique de 57.000 habitants riche en métaux rares, n'était pas à vendre. Le Premier ministre de ce territoire autonome danois s'est ainsi dit "triste" des déclarations de Donald Trump. "De tels mots réduisent notre pays à une question de sécurité et de pouvoir. Ce n’est pas ainsi que nous nous voyons, et ce n’est pas ainsi que nous, au Groenland, pouvons ou devons être décrits", a ajouté Jean-Frederik Nielsen. Il a également remercié le peuple groenlandais de réagir avec "calme et dignité", et a exprimé sa reconnaissance face au soutien de plusieurs pays. "Ce soutien confirme que nous ne sommes pas seuls ici, chez nous", a-t-il poursuivi.

"A la suite des premières déclarations du nouvel Envoyé spécial américain pour le Groenland, la France rappelle que la souveraineté des États et l'intangibilité des frontières sont des principes fondamentaux du droit international", a pour sa part souligné Pascal Confavreux, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Il a par ailleurs indiqué que la France demeurait "pleinement engagée dans la mise en œuvre du partenariat stratégique franco-danois signé en avril 2025, fondé sur des liens d'amitié, des relations économiques et culturelles denses ainsi que des valeurs communes, telles que le respect du droit". Paris escompte enfin accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique signé en 2023 entre l’Union européenne et le Groenland.

En janvier, 85% des Groenlandais s'étaient dits opposés à une future appartenance aux Etats-Unis, selon un sondage publié dans le quotidien groenlandais Sermitsiaq . Seuls 6% y étaient favorables.