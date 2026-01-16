USA-La production industrielle en hausse en décembre

La production industrielle aux États-Unis a progressé en décembre 2025, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,4% de la production industrielle, après +0,2% en novembre.
Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1% de la production en décembre.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
