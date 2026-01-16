information fournie par Reuters • 16/01/2026 à 15:18

USA-La production industrielle en hausse en décembre

La production industrielle aux États-Unis a progressé en décembre 2025, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,4% de la production industrielle, après +0,2% en novembre.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1% de la production en décembre.

