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USA-La production industrielle augmente plus que prévu en septembre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 15:25

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La production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,7% en septembre sur un mois, plus fortement que prévu, selon les statistiques officielles publiées vendredi par la Réserve fédérale.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% de la production le mois dernier, après une progression de 0,1% (chiffre révisé de 0,0%) en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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