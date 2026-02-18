 Aller au contenu principal
USA-La production industrielle augmente plus que prévu en janvier
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:21

La production industrielle aux États-Unis a progressé plus que prévu en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,7% de la production industrielle, après +0,2% en décembre (révision de +0,4%).

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% de la production en janvier.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

