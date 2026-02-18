USA-La production industrielle augmente plus que prévu en janvier

La production industrielle aux États-Unis a progressé plus que prévu en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,7% de la production industrielle, après +0,2% en décembre (révision de +0,4%).
Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% de la production en janvier.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer