USA-La production industrielle augmente plus que prévu en janvier

La production industrielle aux États-Unis a progressé plus que prévu en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,7% de la production industrielle, après +0,2% en décembre (révision de +0,4%).

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% de la production en janvier.

