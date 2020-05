Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA - La fusée SpaceX a décollé de Cap Canaveral Reuters • 30/05/2020 à 21:47









(Actualisé avec précisions) CAPE CANAVERAL, Floride, 30 mai (Reuters) - La fusée SpaceX a décollé samedi à 19h22 GMT (21h22 heure de Paris) de son pas de tir situé à Cap Canaveral, en Floride, avec deux astronautes américains à son bord qui ont pris la direction de la station spatiale internationale (ISS). Ce lancement d'une fusée développée par une entreprise privée, dirigée par l'homme d'affaires Elon Musk, constitue le 1er vol habité lancé par la Nasa depuis 2011. "Cette puissance, cette technologie, c'est incroyable", a commenté Donald Trump au centre spatial Kennedy d'où il a assisté au lancement. "C'était quelque chose de magnifique à voir." La fusée SpaceX Falcon 9 a lancé la nouvelle capsule Crew Dragon vers l'ISS avec à son bord les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken Pour Elon Musk, ce lancement représente une étape importante dans le développement des fusées réutilisables imaginées par son groupe pour alléger le coût des vols spatiaux et accroître leur fréquence. C'est aussi la première fois que des astronautes américains sont être transportés en orbite par des véhicules spatiaux développés, détenus et exploités par un groupe privé et non la Nasa. Boeing BA.N , qui produit ses propres lanceurs spatiaux, concurrents de ceux de SpaceX, espère lancer en 2021 son véhicule CST-100 Starliner avec des astronautes à bord. La Nasa a accordé près de huit milliards de dollars à SpaceX et Boeing pour construire des fusées et des systèmes de capsules capables d'emmener des astronautes en orbite. (Joey Roulette; Nicolas Delame)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.68%