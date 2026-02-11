USA: la forte hausse des stocks de pétrole déjoue les attentes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 16:37
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés - incluant le fioul domestique - ont reculé de 2,7 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 1,2 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,1 millions de barils/jour.
