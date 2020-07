Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed prolonge des programmes de prêts jusqu'à la fin de l'année Reuters • 28/07/2020 à 16:13









WASHINGTON, 28 juillet (Reuters) - La Réserve fédérale a annoncé mardi qu'elle prolongerait plusieurs de ses facilités de crédits jusqu'à la fin de l'année, signe que l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie est plus durable que prévu. Cette décision s'applique aux programmes arrivant à échéance autour du 30 septembre, a déclaré la banque centrale américaine dans un communiqué. "La prolongation de trois mois facilitera la planification par les participants potentiels aux programmes et assurera leur continuité pour aider l'économie à se redresser", a fait savoir la Fed. La Réserve fédérale a déclaré que ces prolongations concernaient entre autres son dispositif de prêts aux petites et moyennes entreprises, dénommé "Main Street Lending Program". (Lindsay Dunsmuir, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

