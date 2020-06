Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed prévoit une contraction de 6,5% du PIB et maintient sa politique Reuters • 10/06/2020 à 20:14









WASHINGTON, 10 juin (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi en réaffirmant son engagement à maintenir un soutien exceptionnel à l'économie américaine, disant s'attendre à une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 6,5% cette année et à un taux de chômage de 9,3% en fin d'année. "La crise sanitaire en cours va peser lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme et crée des risques considérables pour les perspectives économiques à moyen terme", explique la Fed dans son communiqué de politique monétaire. Les nouvelles prévisions de ses responsables publiées depuis le début de l'année préfigurent le maintien du taux des fonds fédéraux ("fed funds") à son niveau actuel proche de zéro jusqu'en 2022 au moins. La banque centrale redit qu'elle est disposée à maintenir ses achats d'obligations "au rythme actuel", soit environ 80 milliards de dollars par mois pour les bons du Trésor et 40 milliards pour les prêts immobiliers titrisés. Les précédentes prévisions économiques de la banque centrale dataient de décembre car elle avait renoncé à les actualiser en mars en raison des incertitudes exceptionnelles liées à la pandémie. Le président de l'institution, Jerome Powell, doit tenir une conférence de presse en visioconférence à partir de 18h30 GMT. (Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.