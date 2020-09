Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed maintient sa politique et relève ses prévisions Reuters • 16/09/2020 à 20:13









WASHINGTON, 16 septembre (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi et elle a réaffirmé sa volonté de maintenir des taux d'intérêt bas aussi longtemps que nécessaire pour favoriser une remontée de l'inflation "modérément" au-dessus de 2% pendant "un certain temps". L'objectif de taux d'intérêt des fonds fédéraux ("fed funds") reste fixé entre zéro et 0,25%, comme attendu par tous les économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion. Celle-ci était la première depuis la présentation fin août de la nouvelle stratégie de la Fed, dont la principale nouveauté est la capacité à laisser l'inflation dépasser temporairement 2% pour compenser des périodes d'inflation faible, comme c'est le cas actuellement. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter ces décisions et les nouvelles prévisions lors d'une conférence de presse à partir de 18h30 GMT. La banque centrale prévoit désormais une contraction de 3,7% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis cette année, contre celle de 6,5% prévue en juin, et un taux de chômage à 7,6% fin 2020 contre 9,3% prévu il y a trois mois. (Howard Schneider, version français Marc Angrand)

