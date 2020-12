Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La Fed devrait soutenir une économie en perte de vitesse, selon Allianz GI Reuters • 14/12/2020 à 09:49









USA: LA FED DEVRAIT SOUTENIR UNE ÉCONOMIE EN PERTE DE VITESSE, SELON ALLIANZ GI PARIS (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) devrait réaffirmer mercredi son soutien à l'économie américaine et renforcer la communication au marché de ses anticipations en matière de politique monétaire ('forward guidance'), dit-on chez Allianz Global Investors. Le comité de politique monétaire de l'institution (FOMC), qui entame mardi une réunion de deux jours, devrait prendre en compte les signes d'essoufflement que montre la première économie de monde face à la persistance de la pandémie de coronavirus, selon Franck Dixmier, directeur des investissements obligataires pour la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand. "Les investisseurs sont en attente d'un soutien accentué, via la modification des paramètres des achats d'actifs, et notamment une extension de leur maturité moyenne afin de soutenir le marché immobilier", écrit-il dans une note publiée lundi. "Nous estimons que la Fed devrait renforcer sa 'forward guidance' en conditionnant les achats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation", ajoute-il. "Cette réunion n'aura pas d'impact sur notre gestion et nous maintenons notre 'trade' de reflation via des stratégies de pentification de la courbe, avec une surexposition au crédit et un biais court sur le dollar." (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

