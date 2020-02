Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La défense de Weinstein met en doute la crédibilité des accusatrices Reuters • 14/02/2020 à 05:14









NEW YORK, 14 février (Reuters) - L'équipe de défense de Harvey Weinstein a attaqué jeudi dans sa plaidoirie la crédibilité des deux femmes qui accusent de viols l'ancien producteur de cinéma, demandant au jury new-yorkais de prononcer l'acquittement de Weinstein. Harvey Weinstein, âgé de 67 ans, a plaidé non coupable des chefs d'inculpation retenus contre lui, y compris ceux de viol et d'agression sexuelle. L'une des avocats de l'ancien magnat de Hollywood a débuté sa plaidoirie en demandant aux jurés d'utiliser leur bon sens au moment d'évaluer les accusations formulées par Mimi Haleyi et Jessica Mann. "Historiquement, vous êtes la dernière ligne de défense dans ce pays contre l'excès de zèle des médias, l'excès de zèle du parquet", a dit Donna Rotunno, ajoutant qu'il était "fallacieux" de croire que les six témoins appelés par l'accusation durant le procès avaient agi de manière indépendante. L'accusation doit présenter son réquisitoire vendredi. Mimi Haleyi, ancienne assistante de production, accuse Harvey Weinstein d'avoir abusé d'elle en 2006. Jessica Mann, qui rêvait de devenir actrice, a déclaré que Weinstein l'a violée en 2013 au début d'une relation "extrêmement dégradante" avec l'ancien producteur de cinéma. L'avocate de Weinstein a mis en avant durant sa plaidoirie ce qu'elle a décrit comme des "incohérences" dans les témoignages effectués devant le tribunal du district de Manhattan. Plus de 80 femmes, le plus souvent de jeunes actrices ou autres employées de l'industrie du cinéma, ont accusé Harvey Weinstein d'abus sexuels, commis sur une période de plusieurs dizaines d'années. Cette affaire a contribué à lancer le mouvement #MeToo, dans le cadre duquel plusieurs centaines de femmes ont publiquement accusé des personnalités masculines du monde du spectacle, de la politique ou d'autres domaines d'abus sexuels à leur encontre. Harvey Weinstein, qui encourt la prison à perpétuité, réfute l'ensemble des accusations portées contre lui et affirme n'avoir eu que des relations sexuelles consenties. Dans l'hypothèse où l'ancien producteur de cinéma était acquitté à l'issue de ce procès new-yorkais, il ne serait pas pour autant sorti d'affaire, d'autres poursuites ayant déjà été lancées à son encontre. Sur le territoire américain, 29 femmes, au moins, ont saisi la justice et Weinstein est également visé par plusieurs procédures au Canada et en Europe. (Brendan Pierson; version française Jean Terzian)

