USA: la croissance ralentit dans les services (ISM) information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur des services a ralenti contre toute attente aux Etats-Unis au mois de janvier, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur tertiaire est retombé à 52,8 le mois dernier, contre 54 en décembre, alors que les économistes l'attendaient en petite hausse à 54,1.



Le sous-indice de l'activité s'est tassé à 54,5, contre 58 le mois précédent, tandis que celui des nouveaux contrats a reflué à 51,3 après 54,4 en décembre.



Quant à celui de l'emploi, il est l'un des rares à avoir progressé à 52,3 à comparer avec 51,3 le mois d'avant, alors que l'indice ISM des prix payés a reculé à 60,4, contre 64,4 en décembre.



S'il s'inscrit en repli en janvier, l'ISM des services demeure pour le 53ème mois sur 56 au-dessus de la barre des 50 points marquant la frontière entre expansion et contraction de l'activité.





