USA: la croissance manufacturière accélère en mai

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur manufacturier américain a accéléré en mai, montrent lundi les résultats de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



Son indice d'activité a progressé à 52 le mois dernier, après s'être établi à 50,2 en avril comme en mars.



Dans son rapport, S&P Global attribue cependant ce regain d'activité à la crainte de voir les prix des matières premières s'envoler avec la mise en place des nouvelles barrières douanières imposées par l'administration Trump.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, juge que cette hausse dissimule en effet des signaux 'plus inquiétants' au sein du secteur manufacturier américain.



Selon lui, la progression des nouvelles commandes et l'augmentation de l'activité des fournisseurs s'expliquent en grande partie par une accumulation exceptionnelle des stocks.



Cette dynamique serait alimentée par un renforcement de la demande dû au fait que les fabricants et leurs clients cherchant à se prémunir contre d'éventuelles pénuries et hausses des prix sur fond de surtaxes douanières à venir sur les importations vers les Etats-Unis.





