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USA : la croissance du PIB révisée en baisse pour le 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:56

Le produit intérieur brut (PIB) réel des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 1,6% au 1er trimestre 2026, selon la 2e estimation du département du Commerce, un chiffre révisé en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à sa première estimation.

Cette croissance, révisée conformément au consensus, a été portée par les exportations, l'investissement, les dépenses de consommation et les dépenses publiques, alors que les importations, qui constituent une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté.

Comparée à la croissance de 0,5% observée au 4e trimestre 2025, l'accélération de la croissance du PIB au 1er trimestre 2026 reflète une hausse des dépenses publiques et des exportations, ainsi qu'une accélération des investissements, en partie compensées par un ralentissement des dépenses des ménages.

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