USA-La croissance du PIB ralentit nettement au T2

La croissance de l'économie américaine a nettement ralenti au deuxième trimestre, montre la première estimation publiée jeudi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a décéléré à 1,5% en rythme annualisé sur la période allant d'avril à juin, contre une croissance de 2,1% au premier trimestre et de 0,5% au quatrième trimestre 2025.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance au deuxième trimestre de 2,1%.

(Rédigé par Claude Chendjou)