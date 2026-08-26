USA-La croissance du PIB progresse comme prévu au T2 - 2e estimation

La croissance de l'économie américaine a progressé comme prévu au deuxième trimestre, montre la deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 1,5% sur la période allant d'avril à juin, contre une estimation précédente de +1,6% au premier trimestre.
Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 1,5% sur un an au deuxième trimestre.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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