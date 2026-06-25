USA-La croissance du PIB accélère plus que prévu à 2,1% au T1

La croissance de l'économie américaine a accéléré bien plus que prévu au premier trimestre, montrent les données définitives publiées jeudi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 2,1% sur la période allant de janvier à mars, contre une estimation précédente de 1,6% et une hausse de 0,5% au quatrième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 1,6% sur un an au premier trimestre.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)