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USA : la croissance du PIB accélère moins que prévu au T1
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:32

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

La croissance économique américaine s'est accélérée moins que prévu au premier trimestre, montre la deuxième estimation publiée jeudi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 1,6% sur la période allant de janvier à fin mars, contre une estimation précédente de +2 et +0,5% au quatrième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 2,0% sur un an au premier trimestre.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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